حكومة الخرطوم تخصص 3 مليارات جنيه لطوارئ الخريف

الخرطوم : رحاب فريني

وجه رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم خالد عبد الرحيم احمد اعضاء اللجنة بضرورة الالتزام التام بموجهات أمانة حكومة الخرطوم فيما يلي عمل لجان الخريف بوحدات الولاية من أجل التكامل وتحقيق الأهداف التي من أجلها كونت اللجان، واستمع خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لطوارئ الخريف بحضور اعضاء اللجنة من ادارات الوزارة بالمحليات والمجالس والهيئات الداخلية والخارجية، استمع الاجتماع لتقارير عن استعدادات المحليات ومفوضية العمل الطوعي والإنساني لمجابهة آثار فصل الخريف ومدى التنسيق بين مكونات اللجنة ونظيراتها من اللجان بالمحليات ومدى استعداد اللجان لتنفيذ مطلوباتها من الغذاء والإيواء والدعم والمساندة واجراء الدراسات الاجتماعية بمناطق الهشاشة السكانية قبل وأثناء وبعد الخريف وتلافي الأضرار المتوقعة من ذلك، وشدد على ضرورة الاسراع في تكوين اللجان الفرعية بالمجالس والهيئات المدرجة باللجنة العليا في غضون اثنين وسبعين ساعة ومباشرة الأعمال الموكلة اليها فورا حتى لا يختل ميزان العمل باللجنة العليا.

من جانبه أوضح مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالوزارة د. ميرغني آدم عبدالرحمن أن الاجتماع ناقش مصفوقة الاحتياجات الأساسية لطوارئ خريف 2022م بالإضافة لاحتياجات الوزارة من مواد الإيواء والغذاء بتكلفة كلية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات جنيه.