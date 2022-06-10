جامعة السودان  تحرز المرتبة الأولى في المستودعات الرقمية

الخرطوم: إبتهاج متوكل

أحرزت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا المرتبة الاولى على الجامعات السودانية، والمرتبة (204) على مستوى المستودعات المؤسسية من بين (3903) مستودعات، و(223) على مستوى مستودعات العالم من بين (4039) مستودعًا حول العالم حسب تصنيف الويبو متركس للمستودعات الرقمية مستندًا على الباحث العلمي Google scholar في يونيو2022م في نسخته الرابعة عشرة ، وقد بلغ عدد العناصر أو التسجيلات المقروءة بالباحث العلمي لمستودع الجامعة (23100) عنصر. تجدر الاشارة الى أن جامعة السودان ظلت متميزة بالحفاظ على المركز الاول على الجامعات السودانية منذ النسخة الاولى.