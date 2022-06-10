الحرمان من امتحانات الشهادة يهدد الطلاب الصم بالشمالية ومطالب بتدخل عاجل

الخرطوم – دنقلا: هيام تاج السر

قال رئيس الجمعية القومية السودانية للصم بدنقلا، ومدير مدارس الأمل لتعليم الصم (بدنقلا، حلفا وكريمة) مبارك بلال أحمد، إن هناك 5 طلاب (ثلاثة طلاب وطالبتان) من المفترض أن يجلسوا لامتحان الشهادة السودانية ولم يتم حتى الوقت الراهن مد الولاية بأوراق الامتحان الخاص بفئة الصم.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم: (كما هو معلوم فإن امتحانات الشهادة ستبدأ يوم غد السبت الموافق 11 يونيو، وهنالك غياب تام لإدارة التربية الخاصة بالشمالية، وأشار إلى أن هذا هو العام الثاني على التوالي تتكرر فيه هذه المشكلة والتي أطلق عليها مأساة).

وأبان رئيس الجمعية القومية السودانية للصم بدنقلا، ومدير مدارس الأمل لتعليم الصم (بدنقلا، حلفا وكريمة) أن هناك (3) طلاب حرموا من الامتحان العام الماضي، وتابع: (كادت أن تتكرّر لتلاميذ مرحلة الأساس بكل من (دنقلا، حلفا وكريمة) لهذا العام.

وذكر مبارك، أن إخفاقات إدارات التربية الخاصة متكررة في عدد من الولايات مسببة نفس المشكلة، الأساس في الجزيرة كمثال والثانوي في عدد من الولايات.

وشدد مبارك، على ضرورة التدخل العاجل وأن تجد المشكلة الحل اليوم الجمعة، حتى يتمكن الطلاب من الجلوس للامتحان، خاصة أن بينهم 3 حرموا العام السابق و2 من طلاب هذا العام. ولفت إلى أن الطلاب الثلاثة الذين حرموا سابقاً لم يمنحوا أرقام جلوس، مما جعله يطلب لهم أرقام الجلوس منذ 26 أغسطس 2021 من وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية.

وتطرق مبارك، لمشكلة أخرى قابلت الطلاب وهي مطالبتهم بدفع الرسوم رغم أنهم معفيون بواقع اتفاقية دولية تنص على (مجانية العلاج، التعليم والمواصلات) لذوي الإعاقة، وأوضح أنه سدد لهم الرسوم حتى لا يفوتهم الامتحان بسبب الحرمان من أرقام الجلوس مثل العام الماضي.

وقال مبارك بلال، إن الطلاب الخمسة تسلموا أرقام الجلوس لامتحان هذا العام وتمت زيارة المعهد (الأمل) من قبل مديرة التربية الخاصة ومدير التعليم غير الحكومي، ونبه في الوقت ذاته إلى أن منهج معهد الأمل للصم منهج خاص، وزاد: (لنتفاجأ بعدم وصول امتحان المنهج الخاص، وأفاد مسؤول بالوزارة أولياء الأمور بأنه ليس لديه علم بالطلاب الممتحنين من معهد الأمل، فكان رد أحد أولياء الأمور: كيف استخرجت لهم أرقام جلوس؟).

وأردف رئيس الجمعية القومية السودانية للصم بدنقلا، ومدير مدارس الأمل لتعليم الصم (بدنقلا، حلفا وكريمة): (نتطلع لحل خلال اليوم الجمعة حتى يلحق الطلاب بالامتحان، وصعدنا الأمر بالذهاب لمستشار الوالي ومستشار الولاية وأمين عام الحكومة.

وعن الوضع الصحيح لامتحان الصم، قال رئيس الجمعية القومية للصم بدنقلا، إنه يكون بوضعية خاصة وغرفة امتحان خاصة وأستاذ مخصص في لغة الإشارة مع المراقب.