اتفاقية بين البريد السوداني ونظيره السعودي لخدمة طرود الحجاج السودانيين

الخرطوم: كوكتيل

تم توقيع اتفاقية بين البريد السعودي والبريد السوداني لخدمة طرود الحجاج السودانيين ، وذلك في اطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والسودان لراحة الحجاج، حيث تم التوقيع على اتفاقية متعلقة بخدمة طرود الحجاج السودانيين.

وياتي التوقيع على الاتفاقية تجديداً لخدمة الحجاج والتي انطلقت منذ العام 1434هـ حتى 1440هـ، وتهدف الخدمة بحسب “وكالة السودان للأنباء”، الى أن يتفرغ الحجاج للعبادات والمناسك، حيث يتم استلام كافة أمتعتهم من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومن ثم إيصالها إلى مواقع سكنهم بمدن وقرى السودان المختلفة.