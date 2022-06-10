تجمع نساء نهر النيل يدعم الكاب وأم سرح

نهر النيل : سعيد عباس

قدم تجمع نساء نهر النيل الطوعي دعمًا كبيرًا لمنطقة الكاب وأم سرح تمثل في كمية من المواد الغذائية المختلفة.

وقالت فائزة الخليفة رئيس تجمع نساء نهر النيل التطوعي إن هذه الدفعة من المساعدات ستعقبها أخرى وأنهم في إطار دعم المنطقة قد قاموا بتجهيز عدد من الكشافة وسوف يتم استهداف مناطق أخرى.

وثمنت الأدوار الكبيرة التي تقوم بها عضوية التجمع في خارج السودان والأفكار التي تساهم في إنجاح العديد من البرامج والتي منها مشروع الطاقة الشمسية لمنطقة البحيرة وسوف يتم الشروع في هذا الأمر مضيفة أنهم يولون أهمية كبرى لمشروعات الأسر المنتجة ودعمها للمساهمة في العملية الإنتاجية ومحاربة الفقر وأضافت انهم بصدد إقامة كلية طبية بدعم من المغرب بعد حضورهم مؤتمرًا في كازابلانكا تستوعب الطلاب من ولاية نهر النيل وخارج الولاية.

وقدمت شكرها للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة لدعمه للمرأة في كل السودان كذلك ثمنت أدوار رجال الأعمال في دعم أنشطة التجمع منهم رجل الأعمال هشام السوباط و ومجموعة عابرين الصناعية ورجل الأعمال بيومي أمير وابن المنطقة علي الحداد مؤكدة اهتمامهم بأنشطة التجمع