المؤتمر الوطني: قِوى سياسية تنتحل اسمنا وتصرِّح زوراً وبهتاناً لخلق أجواء مُلبّدة بسواد النوايا

الخرطوم: السوداني

قَالَ حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، إنه مازالت بعض القوى السياسية تنتحل اسم المؤتمر الوطني؛ وتصرِّح باسمه زوراً وبهتاناً لخلق أجواء مُلبّدة بسواد النوايا الذي طالما تعوّدت أن تكتسيه.

وأضاف في بيان له: “لذلك نعلم الجميع بأنّ هذه المُحاولات البائسة لتزوير آراء الحزب ما هي إلا مُراهقات سياسية تنم عن ضعف هذه القوى التي ضلّت طريقها في تحقيق غاياتها عبر واجهاتها الحزبية وتحالفاتها فانتهجت مبدأ الانتحال باسم حزبنا لتحقق غاياتها الضيِّقة”.

وَمَضَى الوطني في بيانه: “لذلك نُنوِّه جميع الأجهزة الإعلامية، ونخص بذلك الإخوة في قناة الجزيرة التي نشرت خبراً عن رأي الحزب في لقاء قوى إعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري، بأن تتحقق من الأخبار التي تُنشر في صفحتهم باسم المؤتمر الوطني، وذلك في إطار المصداقية التي تتمتّع بها قناة بحجم الجزيرة، كي لا تكون مساهماً في نشر هذه الأكاذيب، وكلنا ثقة بأن هذا الخطأ الجسيم لن يتكرّر، ونرجو التكرُّم بسحب الخبر”.