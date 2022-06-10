أسامة عطا المنان: كاس رفضت إعلان سوداكال رئيساً والاتحاد لا يملك إلا التحرك لتكوين لجنة تطبيع للمريخ

الخرطوم: السوداني

حسم النائب الأول باتحاد كرة القدم اسامة عطا المنان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، الجدل المثار بشأن قرارات محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والتي صدرت نهار اليوم (الجمعة).

وأعلن عطا المنان بأنه وتلخيصاً للقضايا التي حكمت فيها المحكمة الرياضية كاس اليوم في القضايا الثلاث المرفوعة من نادي المريخ ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم والتي تتلخص في القضية الأولى ضد قرار لجنة الاستئنافات في عهد الاتحاد السابق برئاسة مولانا عبد العزيز سيد أحمد،

والقضية الثانية ضد قرار مجلس الاتحاد السابق المتعلق باعتماد تقرير اللجنة الثلاثية، والقضية الثالثة ضد قرار لجنة الاستئنافات الانتخابية برئاسة مولانا كمال أبو نائب والمتعلقة بمندوب المريخ في الجمعية العمومية.

وأوضح بأن محكمة كاس قبلت الاستئنافات الثلاثة وألغت بموجبها قراري لجنة الاستئنافات والاستئنافات الانتخابية، وكذلك قرار مجلس الاتحاد السابق باعتماد تقرير اللجنة الثلاثية.

وبعد الاطّلاع على حيثيات الحكم في الاستئنافات الثلاثة وقرار الحكم النهائي فيها، تبيّن من الحيثيات أن قضية الاستئنافات الأولى في عهد الاتحاد السابق بتحويل السيد آدم سوداكال الى الانضباط قد تم إلغاؤه، أما الاستئناف الآخر بخصوص مندوب المريخ في الجمعية العمومية ومن خلال الوقائع وحيثيات الحكم، فإن قرار إلغاء لجنة الاستئنافات الانتخابية لا يترتب عليها أي حقوق قانونية لنادي المريخ أو لأي جهة أخرى، ويتضح ذلك جلياً في مذكرة الحكم الصادر من المحكمة والتي ذكرت فيها بأن القرار الذي اتخذته لجنة الاستئنافات الانتخابية في ذلك الوقت صحيحٌ. وهذا ما قرّرته المحكمة في حكمها السابق برفض طلب التدابير المؤقتة والذي طلب فيها نادي المريخ إيقاف تنفيذ القرار، أما الاستئناف الثالث والمتعلق بقرار اللجنة الثلاثية باعتماد مجلس حازم، فإن المحكمة قد ألغت قرار مجلس الإدارة.

وفي ذات قرار الحكم، فإن المحكمة رفضت بوضوح جميع الطلبات التي تقدم بها نادي المريخ ومنها على سبيل المثال إعلان آدم سوداكال رئيساً لنادي المريخ.

وشدد نائب رئيس اتحاد الكرة بأنه وفيما عدا ما ذكرته المحكمة صراحةً في الأحكام التي صدرت اليوم، فإنها رفضت جميع الطلبات الأخرى، وبالتالي لا يملك اتحاد كرة القدم السوداني إلا أن يتحرك وعلى الفور لإيجاد حل لمجلس المريخ والتشاور مع أهل المريخ وقطاعاته المُختلفة للوصول الى توافق لإعلان لجنة تطبيع تُدير المريخ لحين قيام الانتخابات.