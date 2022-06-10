د. مزمل أبو القاسم: أي اتّجاه لتكوين لجنة تطبيع لنادي المريخ، بأمر الاتحاد يعني المزيد من تعقيد المُعقّد.. القرارات الصّادرة من كاس اليوم أكدت صحة ما ظللنا نكتبه منذ شهور طويلة عن عدم أحقية الاتّحاد بالتدخُّل في شؤون الأعضاء.

د. مزمل أبو القاسم: أي اتّجاه لتكوين لجنة تطبيع لنادي المريخ، بأمر الاتحاد يعني المزيد من تعقيد المُعقّد.. القرارات الصّادرة من كاس اليوم أكدت صحة ما ظللنا نكتبه منذ شهور طويلة عن عدم أحقية الاتّحاد بالتدخُّل في شؤون الأعضاء. أخبار السودان By alsudani On 10 يونيو, 2022 5:46 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)