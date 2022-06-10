د. مزمل أبو القاسم: أي اتّجاه لتكوين لجنة تطبيع لنادي المريخ، بأمر الاتحاد يعني المزيد من تعقيد المُعقّد.. القرارات الصّادرة من كاس اليوم أكدت صحة ما ظللنا نكتبه منذ شهور طويلة عن عدم أحقية الاتّحاد بالتدخُّل في شؤون الأعضاء.