المستشار محمد المختار يزور إستاد المريخ وينقل توجيهات الفريق أول حميدتي بتسريع وتيرة العمل

كتب: هيثم محمد علي

في ظل انشغال أهل المريخ بقرارات كاس والصراع الدائر في النادي، قام مولانا محمد المختار، مستشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، بزيارة لإستاد المريخ، عصر اليوم الجمعة، رافقه خلالها مقرر لجنة المنشآت سليمان اللابي، الذي قدم تنويراً ميدانياً لسير ومراحل العمل في الملعب والتقاطعات الهندسية والتوافق على العازل الخرساني حول الملعب.

ووقف المختار، على كل مراحل تطورات العمل، وأشاد بالجهد الكبير الذي بُذل، ونقل مولانا محمد المختار توجيهات الفريق أول حميدتي بضرورة تسريع وتيرة العمل ليلاً ونهاراً؛ لتسليم الاستاد في صورة زاهية وإعادته سيرته الأولى في أقرب وقت.

وشدد المختار، على ضرورة مضاعفة الجهد، مشيداً بما تم إنجازه في فترة وجيزة رغم الصعوبات ودخول فصل الخريف، مؤكداً حرصه على المتابعة وتقديم كل مُعينات العمل وما يدفع بتسريع وتيرة العمل بالصورة المطلوبة، حتى يتم تسليم الملعب بصورة تليق بمبادرة النائب الأول ونادي المريخ.