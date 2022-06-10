مصادر (السُّوداني): عودة رئيس الوزراء الأسبق إيلا للبلاد قريباً

بورتسودان: عبد القادر باكاش

كشفت مصادر (السُّوداني)، عن عودة رئيس الوزراء الأسبق د. محمد طاهر إيلا، للبلاد خلال الأسبوعين القادمين من جمهورية مصر العربية لقضاء فترة عيد الأضحى المبارك، وسط أهله بولاية البحر الأحمر.

وقال مصدر مقرب من إيلا لـ(السوداني)، إن عودة رئيس الوزراء الأسبق إيلا، مهمة في الفترة الحالية، وستسهم في استقرار الشرق المضطرب بشكل كبير، لما يتمتّع به الرجل من قبول وسط مكونات المنطقة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا سيد محمد الأمين (ترك) مع نظار قبائل الشرق بعد غدٍ الاثنين في منزل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، للحديث عن إجراء مصالحات مجتمعية واسعة بين مكونات الشرق، لتجاوز القضايا الخلافية وتعزيز السلم الاجتماعي والقضاء على خطاب الكراهية.