معايير جديدة لاختيار مدراء المدارس بالخرطوم

الخرطوم : السوداني

أجازت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الاستمارة الخاصة بمعايير اختيار مدير المدرسة التي استمر فيها التداول لثلاث جلسات متتالية.

وقرر المشاركون في الاجتماع أن يقوم كل معلم راغب في أن يكون مديرًا لمدرسة بملء هذه الاستمارة، وكذا يجب على مديري المدارس الحاليين تجديد رغبتهم في مواصلتهم في العمل الإداري بملء هذه الاستمارة أيضًا، وكل معلم أو مدير لا يملأ بيانات هذه الاستمارة يستبعد تمامًا من الترشيح لإدارة المدرسة.

ووجه مدير عام الوزارة، د. قريب الله محمد أحمد، خلال اجتماعات لأعضاء مجلس الوزارة، بضرورة الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٢م-٢٠٢٣م وتجهيز كل المتطلبات الإدارية والفنية الخاصة بتهيئة بيئة العمل في المدارس من حيث معرفة النقص والعجز في عدد المعلمين والعمال والكتب والإجلاس