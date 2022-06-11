استئناف الإجراءات الخاصة باستثناء سيارات المغتربين

الخرطوم: السوداني

أعلن الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيرا، استئناف إجراءات استثناء سيارات المغتربين العائدين عودة نهائية والمستوفين لضوابط استيراد السيارات والآليات الواردة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠١٥ اعتبارًا من ٨ يونيو ٢٠٢٢ ولمدة شهرين بمقر الجهاز بالخرطوم

وأكد مكين في تصريح صحفي، أن الجهاز حريص على مكتسبات المهاجرين التي تحققت من قبل وحل الإشكاليات التي تواجههم مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠١٥ الذي حدد ضوابط استيراد السيارات والآليات، وقال إنه منح العائدين نهائيًا إدخال سياراتهم إضافة إلى قرار إعفاء الأمتعة من الرسوم الجمركية في حالتي العودة الجزئية والنهائية وغيرها من القرارات الإيجابية.