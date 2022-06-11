التنمية الاجتماعية: اتجاه لسن تشريع ملزم للأسر برعاية كبار السن

الخرطوم : السوداني

أعلن وزير التنمية الاجتماعية ، آدم أحمد بخيت عن اكتمال قاعدة البيانات الخاصة بالمعاشيين وكبار السن وكافة الشرائح الاجتماعية خلال هذا العام.

وقال الوزير لدى مخاطبته الورشة التشاورية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن ، إن استراتيجية الحماية الاجتماعية قطعت شوطًا كبيرًا للدفع بها لإجازتها، إلى جانب الاتجاه لسن تشريع يلزم الأسر برعاية كبار السن لتخفيف دور الإيواء الخاصة بكبار السن على أن يقدم الدعم المالي للأسر التي لا تستطيع رعاية كبار السن لأسباب مالية.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من استراتيجيات الدول المتقدمة في مجال كبار السن وإنشاء أندية خاصة بهم حتى نحقق لهم نوعًا من الرضا وبالتالي تقديم خبراتهم وتجاربهم للدولة والمجتمع