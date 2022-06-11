يا تجارنا… صعبٌ عليكم الاقتداء بالسقطي!!

سري السقطي… اشتري كُرَّ لوز (من مكاييل أهل العراق) بستين دينارًا وكتب على دفتره: ربحُه ثلاثة دنانير، وبعد مدة ارتفع سعر المكيال في السوق إلى تسعين دينارًا، فجاء دلال (سمسار) لشرائه منه، فقال له سري: خُذه. سأله: بكم تبيعه؟ قال: بثلاثة وستين دينارًا، فقال له الدلال إن سعره الآن في السوق تسعين دينارًا، فقال له سري: قد عقدت بيني وبين الله عقدًا لا أحلُّه، فقد عاهدتُّ الله على بيعه بربح ثلاثة دنانير، فقال له الدلال: وأنا عاهدتُّ الله ألاَّ أغش مسلمًا، ولستُ آخذه منك إلا بتسعين، فلا سري باع، ولا الدلال اشترى. فأين ضمائر تجارنا الآن و(سماسرة أسواقنا) من هذا الورع ومخافة الله.

وكان سري تاجرًا في السوق، فقال: حمدتُّ الله مرة؛ فأنا أستغفر الله من ذلك الحمد ثلاثين سنة، قيل له كيف ذلك؟ قال: وقع حريق في السوق ببغداد، واحترقت الدكاكين، فخرجت أتعرَّف حال حانوتي، فالتقاني رجل فقال: احترقت الحوانيت كلها إلا حانوتك، فقلت: الحمد لله إذ سلم متاعي، ثم فكرت، فإذا هي خطيئة لأني أردت لنفسي خيرًا دون المسلمين… فهل يتمتع أحد من تجارنا بصفة من صفات السقطي؟ اللهم إلا أولئك الذين حبب الله إليهم فعل الخير.

وإن حدث إن احترقت الدكاكين في أحد أسواقنا ونجا بعضها؛ لأقام كثير من أصحاب الدكاكين الناجية ـ إن لم يكن كلهم ـ الذبائح والولائم استبشارًا بسلامة بضائعهم من الحريق، ولما أحسوا أن في الأمر شماتة، وإن شكروا الله؛ فسيكون شكرهم على الفرصة التي أتتهم على طبق من فضة، أي انفرادهم بالسوق والتحكم في الأسعار نظرًا لندرة المعروض بعد الاحتراق.

مع موت الضمائر وغياب المتابعة والرقابة على أسواقنا، وبطء المحاسبة، أو انعدامها كُلِّيًّا؛ تضاعف جشع التجار، وأصبح التخزين وسيلتهم لرفع حصيلة المكسب أضعافاً مضاعفة.. والتخزين أنواع: مخازن ضخمة جدَّا تدخلها القاطرات، مخازن كبيرة تُنقل البضائع إليها بالشاحنات، وتخزين لا يتعدى إخفاء السلعة أو تجميد بيعها إلى حين إعلان السعر الجديد. وحتى أسس التخزين نفسها وشروطه ومواصفاته لا تُراعيها ولا تأبه لها الجهات المعنية في دوائرنا الرسمية، ولم يعُد السوق المحلي كريماً وهيِّنًا ليِّناً متعاطفاً مع (جيب) المستهلك، وحذف من قاموسه مصطلح (المفاصلة)، وأجاز (علكة الدولار) مقياساً لإقناع الزبائن، واتخذ من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مبررًا وذريعة للمغالاة والمبالغة في رفع الأسعار، وكشفت (عنجهية) السوق ضعف الحكومة عن مغالبة التجار ومحاربة الجشع والزيادات العشوائية على معروضاتهم، وأزاحت الغطاء عن فشلها في إرخاء قبضتهم المتعاظمة على التحكُّم في الأسعار، وتحجيم سيطرتهم على مفاصل التجارة الداخلية، وأوضحت عجزها عن تعطيل محاولاتهم المستمرة للانفراد ـ عبر الغرف التجارية واتحاداتهم ـ بتجارة الصادر والوارد والتصرف في حصائل الصادرات. وقد ثبت أن سطوة رأس المال على حركة التجارة في بلادنا المسكينة لا تُقاوم، وامتلك بتأثيره حق إصدار قرارات استراتيجية، وقدرة على تعطيل أو إلغاء أي قوانين ضابطة للنشاط التجاري الداخلي والخارجي في تحدٍّ صارخ للقنوات الرسمية.

مصيبتنا لا تكمن في جشع التجار وحدهم؛ وإنما في (قبيلة أشعب)، تلك النباتات الطفيلية أو الوسطاء (السماسرة)، وهؤلاء ليست لديهم مقومات مالية، ولا عقليات تجارية، وتنحصر كل مؤهلاتهم في (جلابية وطاقية) وجرأة على التطفل و (الحلف الكاذب) أو اليمين الغموس.

جشع التجار، و (تنظيف السوق) من (السماسرة) أصبح خارج حسابات الجهات الرسمية بالدولة، وبالتالي فإن السلاح الوحيد لمحاربة هذا الثنائي بيد المستهلك، فبإمكانه الثبات على مقاطعة شراء السلع غالية الثمن حتى تستعيد سعرها المناسب، ثم الامتناع تمامًا عن التعامل مع الوسطاء الذي يقتحمون السوق بلا درهم ولا دينار، فقط يكتسبون براعة في استغفال المستهلك، واستلاب نقوده وإيداعها في محافظهم.