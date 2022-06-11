حميدتي يطّلع على الأوضاع بإقليم دارفور

الخرطوم: السوداني

التقى الفريق أول محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة، اليوم، حكومة إقليم دارفور برئاسة حاكم الإقليم، مني أركو مناوي، ونائبه د. محمد عيسى عليو، بحضور ولاة ولايات، شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون، شرق دارفور المكلف مولانا محمد آدم عبد الرحمن ووالي وسط دارفور المكلف الأستاذ سعد آدم بابكر.

واطّلع حميدتي خلال اللقاء، على الأوضاع في إقليم دارفور ومخرجات وتوصيات مؤتمر ولاة دارفور برئاسة حاكم الإقليم الذي عُقد بالخرطوم خلال الثامن والتاسع من يونيو الجاري.

وقال نائب حاكم إقليم دارفور المكلف، محمد عيسى عليو في تصريح صحفي، إنّ الاجتماع بحث جميع القضايا الشائكة، من بينها تأمين المُوسم الزراعي وحركة وتنقل الرعاة والأوضاع الأمنية خَاصّةً في غرب دارفور.

وأكّد أنّ الاجتماع شدّد على ضرورة مُواصلة الاجتماعات لمُناقشة قضايا الأمن والتنمية والخدمات بولايات دارفور.