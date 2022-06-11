عاجل (السوداني): غرق سفينة مواشي أثناء مغادرتها ميناء سواكن وعلى متنها 16 ألف رأس من الضأن.. فرق الإنقاذ تتحرك الآن، ومصادر تتحدث عن خطورة الموقف.. الغرق تم في منطقة قريبة من مدخل الميناء