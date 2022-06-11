عاجل (السوداني): غرق سفينة مواشي أثناء مغادرتها ميناء سواكن وعلى متنها 16 ألف رأس من الضأن.. فرق الإنقاذ تتحرك الآن، ومصادر تتحدث عن خطورة الموقف.. الغرق تم في منطقة قريبة من مدخل الميناء
* من (باكاش) مراسل (السوداني) بولاية البحر الأحمر
* مصادر الصحيفة ترجح سبب الغرق إلى الحمولة الزائدة
* السفينة ترفع العلم التنزاني، ومالكها إماراتي الجنسية.
* الباخرة اسمها (بدر)، وخضعت للصيانة مؤخرا بالسويس، عقب تعرضها لأعطال.
* فرق إنقاذ تحركت من ميناء بورتسودان، لمحاولة جر السفينة، وعدم نزولها بالكامل داخل حوض الميناء، لأن غرقها بالكامل سيخرج الميناء من الخدمة تماماً