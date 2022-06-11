حرق مركز امتحانات الشهادة السُّودانية بالنيل الأبيض من قِبل مُمتحنين

الخُرطوم: اليسع أحمد

كَشفت مصادر (السُّوداني)، عن نشوب حريق بمركز امتحانات الشهادة السُّودانية بمدرسة قُباء الثانوية بنات بحي التّمرين – وحدة الجزيرة أبا بمحلية ربك بولاية النيل الأبيض نهار أمس الأول الجُّمعة.

وأوضح مُدير المرحلة الثانوية السابق بوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض، الأستاذ آدم محمد أحمد لـ(السُّوداني) أنّ الحريق نشب في مركز مدرسة قُباء الثانوية للبنات تزامناً مع أداء صلاة الجُّمعة، الأمر الذي أحدث ربكة وأدى لتحويل مركز الامتحانات إلى مدرسة قُباء للبنين بدلاً من مدرسة البنات.

وقال آدم إنّ المُتسبّبين في الحريق هم عدد من الطلاب المُمتحنين للشهادة السُّودانية بالمركز ذاته من أبناء المنطقة مُستخدمين الوقود في عملية الحريق، ونبّه إلى أنّ الهدف من حرقهم للمركز هو عرقلة الامتحانات حسب كتابتهم على السبورة وعند إقرارهم في التحري بعد القبض عليهم بواسطة قوات الشرطة، وأشار إلى أنّ الحريق نُشِب في احد الفصول المُعدّة لجلوس الطلاب للامتحانات ليقضى على 15 دُرجاً و18 كرسياً، وكشف عن القبض على 10 من الطلاب المُتهمين بواسطة قُوّات الشرطة وفتح بلاغات ضدهم بقسم شرطة الجزيرة أبا والإفراج عنهم بالضمانة لمواصلة جلوسهم للامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بعد نهاية الامتحانات.

من جانبه، أكّد مُدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض، الأستاذ مصطفى حسن مرحوم لـ(السُّوداني)، سير الامتحانات ليوم أمس بمركز قُباء بصورة طبيعية، وقال مصطفى إنّ لجنة طواف وزارة التربية والتوجيه قرعت جرس بداية الامتحانات بالمدرسة ذاتها،

وكشف عن جلوس 29.508 من الطلاب والطالبات بولاية النيل الأبيض، موزعين على 242 مركزاً، وأوضح أنّ من بين الجالسين لامتحانات الشهادة السُّودانية طلاب وطالبات من دولة جنوب السُّودان المتواجدين بمعسكرات اللاجئين بالولاية، وأشار إلى أنّ شرطة الولاية تتابع أحداث حريق المركز وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المُتهمين بأحداث الحريق.