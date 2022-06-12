أبو قردة: ليس من مصلحة الدولة إقصاء قوى لم تدعَ للحوار

الخرطوم : السوداني

أكد تحالف سودان العدالة (تسع) أن تجاوز الأزمة السودانية يتطلب مشاركة جميع قطاعات الشعب السوداني دون إقصاء.

وقال رئيس التحالف، بحر إدريس أبو قردة، بمنبر وكالة السودان للأنباء، السبت، إن التحالف سيواصل اتصالاته مع القوى السياسية التي لم تتم دعوتها للحوار لمعالجة أمر المشاركة وصلًا لاستكمال النواقص التي صاحبت انطلاقه.

وأضاف :” حل أزمة البلاد يتطلب مشاركة جميع أهل السودان .. والدولة ليس لديها مصلحة في إقصاء القوى السياسية التي لم تقدم لها الدعوة للمشاركة في الحوار ”

وأشار إلى أن التحالف يدعم الحوار وأي مساع أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية بالبلاد