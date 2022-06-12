شُعبة مُصدِّري الماشية: 15 مليون ريال سعودي تقديرات خسارة غرق باخرة المواشي

الخرطوم: السوداني

تُقدّر الخسائر الناجمة عن غرق باخرة بدر المحملة بالمواشي في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن مساء أمس بـ15 مليون ريال سعودي.

وقال رئيس شُعبة مُصدِّري اللحوم ونائب رئيس الغرفة القومية للمُصدِّرين، خالد المقبول، إن الباخرة محملة بـ(16) ألف رأس من الضأن متوجهة للمملكة العربية السعودية وتعرضت للغرق في بداية تحركها من الميناء.

وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء: الباخرة بها أعطال سبق وأن تمت صيانتها بقناة السويس، مشيراً إلى ضرورة وضع ضوابط لحركة البواخر لنقل المواشي في ظل غياب الناقل الوطني.