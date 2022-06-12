الإعلان عن تفاصيل استضافة المشجعين من الأقارب والأصدقاء خلال كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستضافة ذويهم وأصدقائهم خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر المقبل.

ويخطط آلاف المشجعين من أنحاء العالم للسفر إلى قطر بعد أقل من ستة أشهر، والإقامة مع عائلاتهم وأصدقائهم من سكان قطر خلال منافسات المونديال التي تتواصل على مدى 28 يوماً في ثمانية استادات، في نسخة هي الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لبطولة كأس العالم.

وتدعو اللجنة العليا جميع المشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة “هيا” الرقمية، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى دولة قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجاناً في أيام المباريات.

وإذا لم يرغب المستضيف في حضور المباريات فإنه لن يحتاج إلى بطاقة هيّا عند استضافته أقاربه وأصدقائه من حاملي تذاكر المباريات القادمين من خارج قطر.

وأشارت اللجنة العليا إلى أن المواطنين والمقيمين لن يحتاجوا إلى بطاقة هيّا للعودة إلى قطر في حال سفرهم خارج الدولة خلال فترة البطولة.

ومن بين خطوات تقديم الطلبات للحصول على بطاقة “هيّا” الرقمية أن يؤكد المشجع القادم من خارج قطر مكان إقامته في الدولة خلال البطولة. وفي حال رغب المشجع القادم من خارج قطر حامل تذاكر المباريات الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء، فإنه ينبغي على المستضيف تسجيل وحداته السكنية عبر صفحة “مكان الإقامة البديل” على منصة “هيّا”، واتباع التعليمات.