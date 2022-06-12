نور الدائم طه: لن نسمح لأي مجموعة من المجموعات غير مُفوّضة انتخابياً بالهيمنة على البلد أو الانفراد بها

الخرطوم: السوداني

قال نائب الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، نور الدائم طه، إن قِوى الحُرية والتغيير المجلس المركزي تفتقد للنضج السياسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الأحزاب السياسية أتاحت للمكون العسكري والنظام القديم بالعودة للسلطة.

وأوضح أن الحوار لم يبدأ بعد، لأنه لم يتم الاتفاق على أطراف الحوار، وما زال هناك اختلافٌ حول أطراف الحوار، مُشيراً إلى أنّهم طالبوا في الجلسة أن يكون الحوار “سودانياً سودانياً”، وأن الآلية الثلاثية اتّفقت معهم على أن دورها كمُسهِّل

وأشار إلى أن قوى الحرية التحقت بالنضال في 2019، وكما التقوا بالمكون العسكري، ندعوهم للالتقاء ببقية السُّودانيين.

وأضاف: لقاؤهم مع المكون العسكري لرغبتهم في التحالف مع المكون العسكري، وهذه أحد أدوات السودان القديم، ونحن ضد هيمنة أي مجموعة على البلد.

قال طه بعض السياسيين يقومون بتضليل الشارع، وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، طلبت لقاء المكون العسكري سراً والأخير رفض.

وأوضح أن السودان القديم ولّى بلا رجعة، دفعنا ملايين من الشهداء، وتابع: “لن نسمح لأي مجموعة من المجموعات غير مفوضة انتخابياً بالهيمنة على البلد أو الانفراد بها”.

وقال: موقفنا المبدئي الاستعداد للعملية الديمقراطية، والمخرج الاتّفاق على ترتيبات الانتقال والتهيئة للانتخابات.