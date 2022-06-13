وفد إثيوبي من إقليم أمهرا يزور السودان

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السودانى
يزور ولاية القضارف وفد من إقليم الأمهرا الإثيوبي برفقة القنصل العام للسفارة الإثيوبية بالولاية، انته تاريكو .
واستقبل والي القضارف المكلف، محمد عبد الرحمن محجوب، الوفد الإثيوبي، وذلك بحضور رئيس الجهاز القضائي بالولاية عبد المنعم إسماعيل، ومدير المخابرات العميد آدم عثمان.
وذكرت – وكالة السودان للأنباء- أن القنصل الإثيوبي قدم دعوة لوالي القضارف المكلف وأعضاء حكومته لزيارة “إقليم أمهرا” .
وحيا قنصل حكومة الولاية وجهودها المتواصلة في ايواء وخدمة اللاجئين الإثيوبيين الذين يتواجدون بعدد من معسكرات اللجوء بالولاية .
ورحب الوالي المكلف بالقنصل ومرافقيه، مؤكداً أزلية العلاقات بين السودان وإثيوبيا، مبدياً الموافقة على الدعوة وزيارة الإقليم لتمتين العلاقات بين شعبيي البلدين وتمكينهم من تبادل المصالح المشتركة.

alsudani
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