لجان مستشفيات مدني تعلن الدخول في إضراب لـ3 أيام

ودمدني : عمران الجميعابي

اعلنت تنسيقية لجان المستشفيات التخصصية بودمدني، الدخول في اضراب عام عن العمل اعتباراً من اليوم (الاثنين ) لمدة ٧٢ ساعة مع مراعاة الحالات الحرجة.

وذلك احتجاجاً على عدم استجابة والي الجزيرة المكلف لمطالبهم المتعلقة بعدم معالجة قرار أيلولة المستشفيات، إضافة إلى استحقاقات وتطبيق هيكل العام ٢٠٢٢م، بجانب معالجة قضايا المؤقتين.

وتضم التنسيقيات مستشفيات القلب والصائم للعيون والمناظير والكلي والذرة ومستشفى جراحة الأطفال ومركز الخصوبة.

وقال بيان صادر من تنسيقية لجان المستشفيات التخصصية تحصلت (السوداني) عليه، إن إدارة المستشفيات التخصصية قاومت قرار الأيلولة بمخاطبة كل من وزارة الصحة والمالية ومجلس الوزاراء للعدول عن القرار، ولكن دون جدوي واصبح المتضرر الأول والأخير من قرار الأيلولة هو العامل، ممن انعكس سلباً على الفصل الأول (الأجور).