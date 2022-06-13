تراجع الدولار لـ(570) جنيهاً للبيع بالسوق الموازي

الخرطوم : عبير

تشهد أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي استقراراً ملحوظاً في الأسعار، وعزا التجار ذلك لضعف الطلب وتراجع المعروض.

وطبقاً لمتعاملين، تحدثوا لـ(السوداني)، فإن أسعار العملات تشهد استقراراً هذه الأيام، حيث تراجع سعر بيع الدولار من (575) إلى (570) جنيهاً، والشراء لـ(567) جنيهاً، مشيرين إلى أن سعر شراء الريال بلغ (150) جنيهاً، وسعر البيع (151٫5) جنيهاً، فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي (151٫5) جنيهاً لسعر الشراء، أما سعر البيع (152٫700) جنيه، أما سعر بيع اليورو (609) جنيهات، وسعر الشراء(607) جنيهات، وتوقع متعاملون استقرار الأسعار حال استمرار ركود السوق وضعف الطلب والعرض.