تشغيل محطة مياه الصالحة قريباً

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أكد مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم بالإنابة، مهندس مستشار محجوب محمد سليمان، مضي الهيئة في تحسين ورفع كفاءة المحطات النيلية، بما يزيد من إنتاجية المياه وتقوية الإمداد المائي في الولاية.

وقال في جولة تفقدية لمحطة الصالحة (ب) بمحلية أم درمان، أمس الأحد، إن الفريق الهندسي أكمل أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية توطئة للتشغيل النهائي، خلال هذا الأسبوع، موضحاً أن المحطة تنتج (15) ألف متر مكعب في اليوم، لتشكل إسهاماً كبيراً في سد فجوة وشح المياه بمنطقة الصالحة وما جاورها، مشيراً إلى أن المحطة جرى تشغيلها بكفاءة عالية، إلى جانب جهود كبيرة تقوم بها الإدارة العامة للمصادر المائية في المحطات النيلية لرفع كفاءتها الإنتاجية لاستدامة الإمداد المائي واستقراره بالولاية.