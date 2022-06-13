مواصفات الجزيرة تنفذ (26) حملة تفتيش للقطاع الصناعي

الخرطوم: السوداني

قامت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة خلال شهر مايو المنصرم بتفتيش (6) رسائل من صادر القطن تبلغ كميتها (5459) طناً من القطن مطابقة للمواصفات.

وكشف مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة، المهندس عادل محمد محمد أحمد الطاهر، عن تحليل (602) عينة في مختبر الهيئة، شملت مواد غذائية وصابون منها (75) عينة مطابقة و(7) غير مطابقة.

ولفت لتنفيذ (26) حملة تفتيش على القطاع الصناعي في مصانع الزيوت والطحنية والخميرة والنسيج والمياه الغازية ومحالج الأقطان (و71) حملة تفتيش على القطاع الخدمي، شملت (46) طلمبة وقود وبقالات ومراكز توزيع وتعبئة ومستودعات الغاز، ومعامل الحلويات، إضافة لمعايرة ومطابقة (103) مواقع، ومعايرة الوزن والقياس في (101) آلة، ومطابقة (76) من أوزان السلع.

وأعلن مدير المواصفات والمقاييس بالولاية عن تنفيذ (63) معاملة لـ(48.758.4) كيلو جرام ذهب، وصادر سبائك تبلغ (127.4) كيلو جرام ذهب.