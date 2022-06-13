مناوي: ستظل قحت “عريانة” ولن تجد مَن يحميها من الانقلابات

نيالا – السوداني: محجوب حسون

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن قوى إعلان الحرية والتغيير (عريانة) ومازالت لا تجد من يحميها من الإنقلابات. وأضاف: “ستظل قحت عريانة إلى الأبد ولن تجد من يحميها”.

وسخر مناوى من (قحت) ومن الوثيقة الدستورية، وقال إن وثيقة أي خواجي (أجنبي) حضر التوقيع على الوثيقة الدستورية أكبر من الوثيقة ذاتها.

وكشف عن إبلاغهم رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بريتس أنّ أهل السودان ليس في (3) شوارع بالخرطوم؛ ولكنهم موجودون في كل ولايات السودان ولهم منظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة، مشيراً إلى أنّ الولاة أشاروا لفولكر بأن حكومة بدون تمثيل كل أهل السودان ستكون حكومة “عريانة”.

خاطب مناوي اليوم، بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حفل توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي “الفلاتة والرزيقات”، وذلك بحضور قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو.

وخرج مؤتمر الصلح بعدة توصيات، من بينها وقف كافة الأعمال العدائية والإعلام السالب وخطاب الكراهية، ووضع خطة أمنية، وفتح المراحيل والصواني، وقيام قوافل دعوية وإرشادية في تلك المناطق.

وطالبت القبيلتان بوظائف قيادية بشركات الدعم السريع لأبنائهما واستيعاب عمر (18) سنة فما فوق في الدعم السريع لمساعدة أسرهم.