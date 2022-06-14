شرطة الخرطوم تواصل حملاتها ومطاردتها لمعتادي الإجرام

الخرطوم: السوداني

واصلت شرطة ولاية الخرطوم، بمختلف المحليات، حملاتها لمكافحة الجريمة ومطاردة المجرمين، لبسط الأمن في جميع أنحاء الولاية.

ونجحت فرعية مباحث أمبدة في القبض على (١٦) متهماً من أخطر معتادي الإجرام بالحارة ٢٦ بأمبدة من خلال الرصد وجمع المعلومات عن معتادي الإجرام (النهب والاختطاف والسرقات الليلية)، وذلك عبر نصب كمين مُحكم بواسطة فريق المباحث.

وقالت الشرطة، إن الكمين أسفر عن القبض على المتهمين وضبط ركشة بلون أخضر وليبر كسر و(٢) شاشة وموتر GN بدون لوحات ويجري التحري مع المتهمين لتسديد البلاغات المدونة في مواجهتهم في عدد من الأقسام الشرطية.

كما تمكنت فرعية مباحث وسط الخرطوم من القبض على متهم قام بسرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل محل بعمارة الذهب بالسوق العربي، وتعود تفاصيل الضبطية، بورود بلاغ تحت المادة ١٧٤ ق ج بقسم شرطة الخرطوم شمال يفيد خلاله الشاكي بموجب عريضة بأنّ مجهولاً تمكّن من دخول محله بعمارة الذهب بعد أن أغلقه نهاية اليوم ومُغادرته لمنزله وتمكن من سرقة (١٧) غويشة ذهب زنة ٢٧٧ جراماً وغويشة أحفظ مالك زنة ٩٤ جراماً وسلسل (حلبي) زنة ٧٦٧ جراماً، حيث تقدر قيمة المسروقات (٢٦) مليون جنيه، وفور استلام مباحث الفرعية للبلاغ ومن خلال زيارة موقع الحادث تبيّن عدم وجود كسر بالباب حيث تم رفع بصمات بواسطة مسرح الحادث وتشكيل فريق بحثي تحت إشراف رئيس الفرعية ومن خلال جمع المعلومات أشارت أصابع الاتهام لأحد المشتبه بهم وبتأكيد المعلومات التي توافرت لدى شعبة مباحث مجمع الذهب بأن المتهم يتواجد بولاية النيل الأبيض، تم تحريك مأمورية للولاية، وعند الوصول تبيّن أن المتهم قام بمغادرة المنطقة وأغلق جواله، ومن خلال المتابعة تم القبض عليه بمنطقة السوق العربي، وبالتحري الميداني معه أقرّ بسرقته لمحل الشاكي مرشداً على مكان المسروقات بولاية النيل الأبيض، حيث تم تحريك مأمورية برفقة المتهم وإحضار المسروقات كاملة ومعها نسخة من مفاتيح خاصّة بالمحل التي اتّضح أنها ضاعت من صاحب المحل سابقاً ولم يبلِّغ عن فقدانها أو يقم بتغيير الأقفال، تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (١٧٤) من القانون الجنائي توطئة لتقديمه للمحاكمة.

ونفّذ قسم شرطة الخرطوم شمال، حملة منعية في إطار الخطط الرامية لمكافحة الجريمة واكتشاف ما يقع منها والقضاء على الظواهر السالبة استهدفت السكن العشوائي ومعتادي الإجرام تحت إشراف مدير القسم وقد شملت الحملة منطقة وسط الخرطوم والشوارع الرئيسية ومواقف المواصلات العامة، أسفرت عن إزالة (٤) رواكيب عشوائية والقبض على (٧) من معتادي الإجرام، دُوِّن في مُواجهتهم بَلاغٌ تحت المادة (٧٧) ق ج واستكتاب (٣) تعهُّدات.

وقالت الشرطة إنه تم خلال الحملة القبض على أحد معتادي الإجرام اثناء قيامه بكسر عربة موظف بمجلس الوزراء، حيث ضبط داخل العربة شارعا في سرقتها، دُوِّن في مواجهته بلاغ تحت المادة (٢٠/١٧٤) من القانون الجنائي.

وإثر معلومات توافرت لإدارة مكافحة المخدرات كرري من مصدر، تفيد بأن شخصاً يسكن بضاحية الثورة يعمل على ترويج المخدرات تم تكليف فريق ميداني لمتابعة المتهم عقب خروجه بعربة باتجاه الثورة الحارة الأولى وعند توقف العربة تمت المداهمة ووجد بداخل العربة متهمين اثنين بحوزتهما عدد نصف قندول من الحشيش، وفور المداهمة تحركت القوة لمكان المعلومة وبموجب أمر تفتيش وبحضور شهود تم تفتيش المنزل، حيث تم العثور على (٤٠٠) جرام من الحشيش الأفغاني و(٧) حبات مخدرة ومهلوسة ومشرط وخزنة رقمية تم فتحها والعثور بداخلها على (٥) جرامات من الحشيش الأفغاني، تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة ١٥ أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما نجحت مباحث قسم شرطة أمبدة شمال في استرداد مسروقات بلاغ تحت المادة (١٧٤) جنائي المقيد ضد مجهول الذي أبلغ فيه الشاكي بتمكن مجهول من سرقته موتور مياه و(٢) مروحة سقف و(٢) مكواة كهربائية، إضافةً لجهاز لابتوب وكمبرسون، حيث تم ضبطها بحوزة المتهم ووضعت كمعروضات البلاغ، كما استطاعت مباحث قسم شرطة أمبدة وسط توقيف (٢) من المتهمين قاما بسرقة تاجر موبايل Iphon12 بلون ذهبي بقيمة (٨٠٠،٠٠٠) جنيه حيث تمكنت المباحث من خلال البحث والرصد من القبض على المتهم الأول وبعد التحري الميداني أقر بالاتهام المنسوب إليه وبإرشاده تم القبض على المتهم الثاني وبحوزته المسروقات، تم فتح البلاغ في مواجهتهما تمهيداً للمحاكمة.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها قوة مباحث رئاسة شرطة المحلية ومباحث مكافحة المجموعات المتفلتة، والأقسام بالمحلية عن القبض على (١٥) متهماً دونت في مواجهتهم بلاغات في إطار خطة العمل المنعي تحت المواد (٩٩/٧٨/٦٩) جنائي و(١٠٠/٦٨) إجراءات بأقسام شرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن مباحث قسم شرطة أمبدة جنوب ألقت القبض على متهم من معتادي النشل متلبساً في سرقة موبايل هواوي Y9 قيمة (١٩٠،٠٠) جنيه من مواطنة بسوق القش الحارة (٢٣)، دُوِّن في مواجهته بلاغٌ تحت المادة (١٧٤) جنائي لتقديمه للمحاكمة، كما تمكنت مباحث القسم من استرداد مسروق تحت المادة (١٧٤) جنائي المقيد ضد مجهول الذي أبلغ خلاله الشاكي بتمكن مجهول من سرقته موبايل Redmi Not10 بقيمة (٢١٠،٠٠٠) جنيه ومن خلال البحث تم القبض على (٣) متهمين وبحوزتهم المسروق ووضع كمعروضات لصالح البلاغ.