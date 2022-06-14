تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم والولايات تُكوِّن لجنة لتنسيق العمل الميداني الموحد المشترك

الخرطوم: السوداني

كشفت التنسيقيات المُوقِّعة على كل من الميثاق الثوري لسلطة الشعب وميثاق تأسيس سلطة الشعب، عن اتفاق الطرفين على تكوين لجنة فنية مُشتركة لدمج المواثيق بعد حصر نقاط الاتفاق والاختلاف، وإعادة النقاط المُختلف حولها للقواعد للبت فيها.

وقالت التنسيقيات في تصريح صحفي مشترك: “تم نقاش مسألة توحيد المواثيق والتنسيق للعمل الميداني الموحد المشترك، وأضافت: خرج الاجتماع بتكوين لجنة فنية من 5 ممثلين للميثاق الثوري لسلطة الشعب و5 ممثلين لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم (ميثاق تأسيس سلطة الشعب)، كما تمثل الولايات غير المُوقِّعة على الميثاق الثوري بممثل واحد لكل تنسيقية، وتمثل التنسيقيات داخل الخرطوم غير المُوقِّعة على ميثاق تأسيس سلطة الشعب بممثل واحد عن كل تنسيقية، وأن يتم رفع المُمثلين في فترة أقصاها 48 ساعة من تاريخ يوم أمس”.

وحددت التنسيقيات في اجتماع عُقد أمس الأول، مهام اللجنة الفنية في العمل على تبويب المواثيق وتحديد المُشتركات ونقاط الاختلاف، بالإضافة إلى تقديم صيغة مُقترحة لنقاط الاختلاف يتم إرجاعها للقواعد لنقاشها وحسمها وفق جدول زمني، فضلاً عن وضع آلية تنظيمية مُقترحة لتسهيل عملية حسم النقاط التي تحتاج لنقاش في القواعد، وكذلك تجميع ملخصات النقاشات القاعدية وإعادة نشرها مبوبة كنسخة نهائية.

وأكّدت أنّ اللجنة ستقدم تقريرها النهائي وتوصياتها جماهيرياً بنهاية الفترة المحددة، مُشيرةً إلى أن اجتماعات هذه اللجنة مُوثّقة وتعرض ملخص كل اجتماع بعد نهايته مباشرة عبر تصريح صحفي مشترك، مشددة على أنّ الفترة الزمنية المُحدّدة لإنهاء أعمال اللجنة الفنية هي أسبوع يبدأ عقب الـ48 ساعة المحددة لرفع أسماء الممثلين.