عاجل (السُّوداني): تجدُّد الاشتباك القبلي بكسلا والأجهزة الأمنية تعمل على تهدئة الأوضاع

كتب: اليسع أحمد

كشفت مصادر (السُّوداني) بمدينة كسلا عن تَجدُّد الاشتباك القبلي، في كل من حي مُكرام وحي كادُقلي بالضفّة الشرقية لمحلية كسلا مساء اليوم، نتيجة لإطلاق أعيرة نارية في أحد أبناء القبيلتين من قِبل مصدر مجهول.

وأكّد مصدر مسؤول بحكومة ولاية كسلا فَضّل حجب اسمه لـ(السُّوداني) وقوع الحادثة مساء اليوم، وإصابة أحد أفراد القبيلتين برصاصتين، ونبّه المصدر أنّ المُصاب يتلقّى الآن العلاج بمُستشفى كسلا التعليمي.

وقال المصدر الحكومي، إنّ الأجهزة الأمنية بالولاية تعمل على تهدئة الأوضاع بنشرها للقوّات النظامية في الأحياء التي يقطنها المُكوِّنان لمنع الاحتكاك بينهما.