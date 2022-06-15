وزارة الصحة تُخيِّر (1000) طبيب امتياز ما بين العمل بالولايات أو ترك وظائفهم

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف أمين المكتب الإعلامي للجنة أطباء الامتياز بالسُّودان، د.مُؤَيَّد علي، عن صدور قائمة من إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة الاتحادية في شهر مايو الماضي تشمل عدد (1000) طبيب من أطباء الامتياز الذين تمّ استيعابهم مؤخراً، وتخييرهم ما بين العمل في ولايات البلاد المُختلفة، عدا ولاية الخرطوم، أو ترك الوظيفة.

ووصف د. مُؤَيَّد لـ(السُّوداني) القرار بالمُجحف، وأوضح أنّ أطباء الامتياز بالولايات يعانون عدداً من المشاكل التي تتعلق ببيئة السكن والإعاشة.

وطالب جهات الاختصاص بإلغاء القرار نسبةً لتحفظ الأطباء على كيفية التوزيع. ونبّه إلى أنّ معظم أطباء الامتياز بالسُّودان لم يصرفوا مرتبات لمدة الـ(5) أشهر الماضية. وناشد جهات الاختصاص الإسراع في صرف رواتب أطباء الامتياز للأشهر الماضية.

من جانِبها رفضت مُديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة الاتحادية، د . أمل عبدو، الحديث لـ (السُّوداني) أو الإدلاء بأي تصريح حول قائمة الـ(1000) من أطباء الامتياز الذين تم استيعابهم وتخييرهم بين العمل بالولايات أو ترك وظائفهم.