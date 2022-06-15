تجمع مزارعي المطري: البنك الزراعي استخف بقرارات مجلس السيادة

الخرطوم : رحاب فريني

كشف تجمع مزارعي القطاع المطري عن عدم التزام البنك الزراعي بتنفيذ قرارات أصدرها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، المتعلق بتسديد قيمة السلم للموسم السابق، واعتبروا عدم التزام البنك استخفافاً بقرار أصدره مجلس السيادة .

ووصف رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري، ياسر الصعب، في تصريحات صحفية محدودة، قرارات البنك الزراعي التي ألزم فيها المزارعين بدفع (60%) من قيمة السلم، رغم قرار مجلس السيادة القاضي بدفع (48,3%)، وصفها بالمجحفة في حق المزارعين، وقال إن التجمع ستكون له ردود فعل تساوي هذا السلوك سوف يعلن عنها في حينها في حالة تمادي البنك الزراعي، وإصراره على تنفيذ القرارات التي صدرت منه مؤخراً .

وأبدى رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري، ياسر الصعب، أسفه للخطاب الذي أصدره البنك الزراعي بدفع (60%) من مطالبات المزارعين في سداد السلم للموسم السابق، بالرغم من توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة بدفع نسبة (48,3) من قيمة السلم الذي يعتبر أقل من القيمة الحقيقية لسعر الذرة بالسوق بأكثر من (10) آلاف جنيه، واعتبر إصدار البنك للخطاب بمثابة ردة عن التزام مدير البنك الزراعي أمام اللجنة عند جلوسها معه، والتزامه بتوجيهات مجلس السيادة، واتهم جهات لم يسمِّها بأنها تحيك مؤامرات ضد المزارعين بالقطاع المطري من خلال السياسات التي ظل ينتهجها البنك تجاه الزراعة التي بدت في المماطلة في التمويل .