ملوك الشمال يتقبل الهزيمة.! الهلال يحافظ على الصدارة بثنائية مزمل والغربال

الخرطوم : السوداني

واصل الهلال التمسك بصدارة الدوري الممتاز بعد ان تمكن من تحقيق فوز مهم على ضيفه الأهلي مروي في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الخرطوم ليلة أمس.

ويدين الهلال بانتصاره إلى اللاعبين ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن اللذين أحرزا هدفي اللقاء، فيما أحرز الأهلي مروي هدفاً وحيداً، ولم يحقق المراد بالخروج متعادلاً على أسوأ الفروض، بعد أن حافظ الأزرق على النتيجة الإيجابية التي حققها حتى نهاية المباراة بفوزه.

وبالنتيجة تمسك الهلال بصدارة الدوري الممتاز بفارق مريح عن نده التقليدي المريخ، وقدم الهلال في مباراة الأمس أداء جيداً تحت قيادة مدربه البرتغالي موتا الذي سعى بكل ما يملك للحفاظ على الصدارة معتمداً في ذلك على خبرة ومهارة لاعبيه ابتداءً من المهاجم محمد عبد الرحمن الذي واصل صحوته التهديفية وقدم مستوىً فنياً جيداً في لقاء الأمس.

بينما برز ياسر مزمل كعادته ووصل الى شباك الأهلي مروي في الشوط الأول، كما شكل اللاعب خطورة بالغة على مرمى ملوك الشمال.

وقاد الهلال في لقاء الأمس كل من أبوعشرين، جمعة قلق، الطيب عبد الرازق، أرنق ، فارس عبد الله، حسين النور، محمد المنذر، عبدول، ياسر مزمل ، محمد عبد الرحمن والشعلة.