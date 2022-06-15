موجة احتجاجات بمجمع الذهب بالخرطوم بسبب تعرض تاجر لعملية نهب وسرقة ذهب بواسطة شخص ادّعى انتسابه للشركة السودانية للموارد المعدنية

الخرطوم: عبير جعفر

شهد مجمع الذهب بالخرطوم ظهر اليوم الاربعاء، موجة احتجاجات واضراب من أصحاب المحال، تنديداً بتعرُّض أحد التجار لعملية احتيال والاستيلاء على مصوغات ذهبية (غوايش) بواسطة شخص ادّعى انتسابه للشركة السودانية للموارد المعدنية.

وقال عضو اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة هشام محمد في تصريح لـ(السوداني): “الشخص المحتال استولى على كيس به عدد من الغوايش من أحد الصاغة ولاذ بالفرار، وقال له أنا موظف بالشركة”، وأوضح هشام أن عدداً من تجار الذهب طالبوا بخروج مكاتب الشركة والوزارة من المجمع، لأنّ مكانها بمناطق التعدين. منتقداً التواجد الكثيف للعاملين بها ببرندات العمارة؛ واستفسارهم للمشترين عن الذهب قبل دخولهم للمحال، ما يعرقل عمليتي البيع والشراء بالمجمع.

وعلمت (السوداني) بالتئام اجتماع عاجل بين الأجهزة الأمنية والشركة السودانية للمعادن للتباحث حول الحادثة التي تمّت بالمجمع.