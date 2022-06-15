مقتل مدير زكاة محلية قريضة وإصابة شرطي بجنوب دارفور

نيالا: محجوب حسون

قُتل صباح اليوم، بشير حامد، مدير زكاة محلية قريضة بجنوب دارفور، وأصيب الشرطي عبد الرحمن آدم داؤود بالسكين، على شخص يدعي الجنون، والتحريات جارية لمعرفة الحقيقة هل القاتل مجنون أم يدعي الجنون.

في وقتٍ، أدانت واستنكرت فيه الإدارة الأهلية بمحلية قريضة، حادثة الاعتداء طعناً بالسكين على مدير ديوان الزكاة بالمحلية.

وشجب ملك المساليت بقريضة، يعقوب محمد يعقوب، حادثة الاعتداء على مدير ديوان الزكاة بمحلية قريضة حامد بشير طعناً بالسكين من مُعتدٍ غاشم.

وقال: “نحسب أن الراحل المقيم بشير حامد شهيد وهو يواصل عمله عندما تم الاعتداء عليه وطعن الشرطي الذي كان معه بالسكين، نكرر شجبنا وإدانتنا واستنكارنا للحادثة التي تمت وهي حادثة لا تشبه إنسان المنطقة الطيب المتسامح مع نفسه والآخرين. نطالب بتطبيق القانون بالقصاص لتحقيق الردع الخاص والعام”.