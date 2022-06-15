مجلس السيادة يطّلع على سير العملية التعليمية بجامعتي أفريقيا العالمية والنيلين

الخرطوم: السوداني

التقى عضو مجلس السيادة، د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفداً مشتركاً من جامعتي أفريقيا العالمية والنيلين برئاسة بروفيسور هنود أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا ودكتور مدثر محمد الحسن ممثل مدير جامعة النيلين وعميد كلية طب الأسنان.

واطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي، خلال اللقاء على سير العملية التعليمية بالجامعتين، وجهودهما المبذولة لتحقيق الاستقرار الأكاديمي.

وقال د. مدثر محمد الحسن، في تصريح صحفي، إن هنالك بعض المشكلات التي تواجه كلية طب الأسنان بجامعة النيلين، تتمثل في المقر والمعدات والأدوات، وضرورة معالجتها، بما يمكن الكلية من المساهمة في رفد المجتمع بالخبرات والكفاءات، مشيراً الى وعد عضو مجلس السيادة بتذليل كافة العقبات حتى تضطلع الكلية بدورها في نهضة وتقدم المجتمع.