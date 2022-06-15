(السُّوداني) تُورد إحصائية وزارة الصحة بغرب دارفور لقتلى وجرحى أحداث محلية (كُلبُس)

الخُرطوم: اليسع أحمد

قال مُدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، عثمان علي لـ(السُّوداني)، إنّ آخر إحصائية لقتلى وجرحى الأحداث الدّامية التي شهدتها منطقة دار مُفتاح – شرق وادي كجا بمحلية كُلبُس بولاية غرب دارفور منتصف الأسبوع الماضي، بلغ عدد القتلى حتى نهار اليوم الأربعاء 120 قتيلاً و62 جريحاً وحرق 25 قرية ونزوح 2.959 أسرة.

وكشف عثمان في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، عن أوضاع مأساوية يعيشها النازحون الفارون من الأحداث بعد حرق قُراهم، ووصف أوضاعهم الإنسانية بالحرجة، حيث يقيمون في العَراء يحتمون بظلال الأشجار من هجير الشمس ويُعانون من انعدام المأكل والمشرب والدواء.

ونبّه إلى تَجَمُّع النازحين الآن في منطقتي (وِرِي وِرِي وعَدَوي) بمحلية كُلبس المُتاخمة لمحليتي (سِربَا وجبل مون).

ورداً على سؤال (السُّوداني) عن أسباب إضراب الكوادر الطبية بولاية غرب دارفور الأمر الذي أدى إلى نقل مصابي أحداث محلية كُلبُس إلى مُستشفيات محليتي (سرف عمرة وكبكابية) بولاية شمال دارفور، قال عثمان إنّ سبب إضراب الكوادر الطبية هو عدم صرف فروقات الهيكل الراتبي الجديد لفترة الأشهر الخمسة الماضية، الأمر الذي دعا الكوادر الطبية بالولاية لدخولها في إضرب مفتوح عن العمل بكافة مستشفيات الولاية منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وناشد عثمان، حكومة الولاية والمركز ومنظمات المجتمع المدني بالتّدخُّل العاجل وتوفير مراكز إيواء ومواد تموينية وأدوية للمتضررين من الأحداث بمحلية كُلبُس.