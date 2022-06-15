تفاصيل اجتماع البرهان مع ضباط القوات المُسلّحة والدعم السريع

الخرطوم: السوداني

عقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم، بالقيادة العامة، اجتماعاً تنويرياً لضباط القوات المسلحة والدعم السريع، استعرض خلاله التطورات السياسية الراهنة بالبلاد.



وأكد البرهان، موقف القيادة الثابت تجاه قضايا أمن واستقرار البلاد، مشدداً على تمسك قيادة القوات المُسلّحة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية، والذي لا يستثني أحداً عدا حزب المؤتمر الوطني، باعتبار أن هذا الحوار هو المخرج الوحيد الذي سيعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية والمفضي إلى تحقيق التوافق الوطني وصولاً إلى مرحلة الانتخابات، كما شدّد على ألاّ مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة مُحَدّدَة – حسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وفي ذات السياق، جَددَ البرهان، التأكيد على الاستمرار في جُهُود تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة للتصدي لأيِّ مُحاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

ونبّه البرهان إلى ضرورة عدم الالتفات للشائعات، مُذكِّراً أنّ المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو وحدة مقاصدها وأهدافها الوطنية، وأنها على قلب رجل واحد وقادرة على المُضِي في إجراءات تطويرها وهيكلتها على أُسس علمية واضحة.

يُذكر أنّ الاجتماع كان بحضور هيئة أركان القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسية والمفتش العام ومديري الإدارات والأفرع وقادة الوحدات بالقوات المسلحة والدعم السريع.