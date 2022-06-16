تأبين ريحانة الصحافة والرياضة الراحل محجوب عبد الرحمن السبت المقبل

الخرطوم: السوداني

أعلنت اللجنة العليا لتأبين ريحانة الصحافة والرياضة الراحل/ محجوب عبد الرحمن، أن يوم السبت المقبل 18 يونيو، سيكون موعداً لتأبين الراحل المقيم محجوب، وذلك بصالة ملاعب خماسيات الاتحاد العام لكرة القدم بالخرطوم٢.

رئيس لجنة التأبين عميد الصحافة الرياضية، الأستاذ إسماعيل حسن، أوضح أن كافة ترتيبات وتجهيزات التأبين قد اكتملت تماماً، بالصورة التي تُليق بمكانة الراحل.

وأكد الأستاذ إسماعيل، أنّ الدعوات قد وُجِّهت لقطاعات واسعة من الوسط الصحفي والإعلامي والرياضي، في مقدمتها ناديا المريخ والهلال والصحف الرياضية والسياسية وعدد من الفنانين وأصدقاء الراحل ورموز المُجتمع.

وأرسل إسماعيل، شكره لكل من ساهم وتبرّع لإنجاح فعالية التأبين مثل جمال الوالي وأشرف سيد أحمد الكاردينال والزملاء والزميلات من أهل الصحافة والإعلام.

لجنة التأبين التي يقف وراءها أصدقاء الراحل بقيادة الصحفي عادل مهدي، أكدت أنها ستشرع في إقامة مشاريع خيرية باسم الفقيد لتكون صدقة جارية لروحه الكريمة الفاضلة. فقد كان الراحل مثالاً يُحتذى في المروءة والشهامة وقضاء حوائج الناس، والسعي في إطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين بماله وجهده وعلاقاته.