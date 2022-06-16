مصادر طبية تكشف لـ(السُّوداني) عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات في الاشتباك القبلي بمحلية كسلا

مُتابعة: اليسع أحمد

كشفت مصادر طبية بولاية كسلا لـ(السُّوداني) أنّ آخر إحصائية بمستشفيات ولاية كسلا المُختلفة حتى صباح اليوم الخميس لقتلى وجرحى الاشتباك القبلي، الذي شهدته محلية كسلا مساء أمس الأول الثلاثاء بكل من حي مُكرام وحي كادُقلي بلغ عدد القتلى 5 أشخاص وعشرات الجرحى، تشرف الكوادر الطبية على عملية حصرهم.

وأوضحت المصادر لـ(السُّوداني) أنّ عملية نقل وتلقي العلاج لمصابي الأحداث تتم بكل من مُستسفى كسلا التعليمي والمُستشفى العسكري فقط.

ونبّهت المصادر إلى نقل اثنين من الحالات الحرجة مساء أمس الأربعاء إلى الخرطوم لتلقي العلاج.

وكشفت المصادر، عن اكتمال عملية تشريح الجثامين الـ5 حتى مساء أمس وتسليمهم لذويهم لمواراتهم الثرى.

وأكّدت المصادر توفُّر الأدوية وجاهزية الكوادر الطبية للقيام بدورها تجاه مصابي الأحداث.

بدورها، سعت (السُّوداني) للتواصل مع كل من والي ولاية كسلا، وأمين عام حكومة ولاية كسلا، ومُدير عام شرطة ولاية كسلا عبر الهاتف من (مكالمات ورسائل) لمعرفة الموقف الأمني بالولاية الآن وتوضيحه للرأي العام؟.وما هي الأدوار التي قامت بها حكومة الولاية تجاه الأحداث منذ اندلاعها؟ وما العدد الحقيقي للقتلى والجرحى؟ لكن جميعهم آثروا عدم الرد.