أراضي الخرطوم تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن نزع غير المسورة

الخرطوم: السوداني

أوضح مديرعام أراضي ولاية الخرطوم، طه دفع الله، معلومات جديدة بشأن قرار نزع الأراضي غير المسورة.

وقال إن القرار قديم وموجود في عقد منح القطعة للمستحقين، ضمن شروط مهمة منها أن القطعة الممنوحة هي إيجار من قبل الدولة، وليس تمليكاً لمدة ابتدائية (3) سنوات مطلوب منه خلال هذه المدة تشييد، وبناء الغرض الذي من أجله منحت هذه القطعة.

وأشار في حديث لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق) أن البند (9) من عقد منح القطعة، إذا لم يقدم المواطن شهادة بأن المباني شيدت وفق الاتفاق المنصوص عليه في العقد سيتم نزعها من المواطن، وقال دفع الله إن السبب في صدور هذا القرار الذي وصفه بالتحذيري أن هنالك شكاوى من المواطنين بتعدٍّ كبير على بعض الأراضي، بجانب أن هذه الأراضي غير المسورة وسط الأحياء اصبحت مكبات للنفيات ومهددا بيئياً وأمنياً لحياة السكان، وأبان أن القرار يستهدف الأراضي داخل المناطق المأهولة بالسكان وتوجد بها خدمات، موضحاً أن إجراءات النزع تتم عبر المحاكم واللوائح والقوانين المعروفة.