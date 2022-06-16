البرهان يُؤكِّد حرص السُّودان على تطوير العلاقات مع إريتريا

الخرطوم: السوداني

أكّد رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، على متانة العلاقات السودانية الإرتيرية ووصفها بالاستراتيجية، مشدداً رغبة السودان في تعزيز تلك العلاقات والدفع بها إلى آفاقٍ أرحب.

وأمّن لدى لقائه بمكتبه اليوم السفير الإرتيري بالخرطوم عيسى أحمد عيسى، على ضرورة ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة وتطلُّعات شعبي البلدين.

من جانبه، أوضح السفير دفع الله الحاج علي عثمان، وكيل وزارة الخارجية في تصريح صحفي، أن السفير الإرتيري نقل تحايا الرئيس أسياس أفورقي للسيد رئيس مجلس السيادة، مؤكداً على موقف إريتريا الثابت والداعم لجُهُود السودان المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسُبُل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كَافّة.