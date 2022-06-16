فولكر عقب اجتماعه مع اللجنة العسكرية الثلاثية: السودان يمر بأزمة وليس هناك وقت بلا حدود

الخرطوم: السوداني

انعقد اليوم بالقصر الجمهوري، الاجتماع المشترك للجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني والآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد.

وقال رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس في تصريح صحفي، إنّ الاجتماع نَاقشَ دفع عملية الحوار السياسي لإخراج السودان من الأزمة الحالية، لافتاً إلى حرص الآلية الثلاثية على تسهيل الحوار بين مكونات الشعب السوداني.

ووصف فولكر، الاجتماع بأنه بنّاءٌ ومثمرٌ وصريحٌ، وقال إن اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول حميدتي، أكدت ضرورة الإسراع في العملية السياسية للحوار، منوهاً إلى تأكيدات الأطراف السياسية على أهمية حل الأزمة الراهنة.

وقال إنّ تلك التأكيدات تخلق حالة من التفاؤل بأنّنا وصلنا مرحلة اتفاق الأطراف الفاعلة في المُعادلة السياسية والمجتمع السوداني، لإيجاد حلٍّ للأزمة السودانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف فولكر: “السودان يمر بأزمة وليس هناك وقتٌ بلا حدود، وسنعمل على بذل كل الجهود لمساعدة السودانيين لإيجاد الحلول للأزمة السياسية الراهنة”.

وقال العميد ركن نبيل عبد الله علي، الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني، إن الاجتماع تكمن أهميته في أن الآلية الثلاثية استكشفت وجهات نظر اللجنة العسكرية الثلاثية.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية ثمّنت جهود الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار واستمراره، والوصول به إلى غاياته التي تحقق التوافق الوطني.