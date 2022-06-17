الشرطة: المتظاهرون انحرفوا عن السلمية وحرقوا الإطارات واستخدموا (البمبان) وأصابوا (31) شرطياً

الخرطوم: السوداني

قالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان لها، إن المتظاهرين – في مليونية أمس الخميس – أغلقوا الطرق الرئيسية، وانحرفوا بالمظاهرات عن السلمية المُعلنة بحرق كميات كبيرة من الإطارات بالشوارع وإستخدام الغاز المُسيّل للدموع (البمبان) بكميات كبيره تجاه القوات والحصب بالحجارة والزجاج وتخريب ممنهج للشوارع، والاعتداء على القوات التي تعمل على تأمين المناطق الاستراتيجية ومقار الشرطة.

وأضافت الشرطة: “رغم ذلك تعاملت القوات معهم بالقوة القانونية المعقولة بتفريقهم عبر الغاز المُسيّل للدموع وخراطيم المياه. وقد أصيب في هذه الأحداث (31) من افراد الشرطة إصابات متفاوتة”.

ومضت في بيانها: “وأفادت المعلومات عن وفاة المواطن هاشم ميرغني محمد إبراهيم (28) سنة نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، حيث لم يرد بلاغ رسمي لدى مضابط الشرطة”.