اهتمام بتنمية المجتمعات الريفية على الشريط الحدودي مع دولة الجنوب

بحر أبيض

إعداد: سوسن محمد عثمان

ربك: السوداني

أكد والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبدالله اهتمام الحكومة بتنمية المجتمعات الريفية على طول الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان و ذلك خلال الزيارة التفقدية لمنطقة المقينص الحدودية بمحلية السلام مع دولة جنوب السودان واشاد بالتعايش السلمي بين مواطني الولايه ودولة جنوب السودان بالشريط الحدودي واكد ان هنالك ارادة سياسية لفتح المعابر واستئناف حركة التجارة لتبادل المنافع وأضاف ممثل محافظ شمال أعالي النيل اللواء جان ولي ان المقينص الجنوبية والشمالية تشهد انسجامًا وتجانسًا بين كافة المكونات وان الجميع يتطلعون إلى استئناف حركة التجارة والمعابر بين الدولتين من أجل تحقيق الاستقرار بطول الشريط الحدودي.

تكليف رئيس وأمين عام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالنيل الأبيض

ربك: السوداني

أصدر والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبدالله قرارا بتكليف الفاضل محمد عبدالله بمهام الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولايه. و قرارا آخر بتكليف عمر صديق عبدالرحيم بمهام رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووجه الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع هذين القرارين موضع التنفيذ.



انطلاقة فعاليات دورة السلام الرياضية لألعاب الكاراتيه بالنيل الأبيض

ربك: السوداني

انطلقت بالمدينة الرياضية للفرقة الثامنة عشرة مشاة دورة السلام 2 لألعاب الكاراتيه والجمباز والتي ينظمها اتحاد الكاراتيه بالنيل الأبيض وذلك بمشاركة عدد من المخيمات المدرسية والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام.

وأشار رئيس اتحاد الكاراتيه بالنيل الأبيض الأمين محمود عجبنا الى ان الدورة تأتي في إطار السلام المجتمعي والاهتمام بالبراعم والناشئين والشباب في هذه الألعاب التي تؤطر لقيم الدفاع عن النفس واذكاء روح التنافس الرياضي وأضاف إن اتحاد الكاراتيه يسعى لتطوير اللعبة والتوسع في انتشارها وتهيئة الملاعب والألعاب المختلفة التي تقع تحت منظومة الاتحاد

واشاد ممثل المدير التنفيذي لمحلية كوستي هشام الشيخ ببرامج وفعاليات اتحاد الكاراتيه والتي يجري تنفيذها وسط شريحة الناشئين والشباب والذين يعتبرون عماد المجتمع والاساس لمثل هذه الرياضة الذهنية و الفكرية والعضلية و أعلن قائد ثاني الفرقة الثامنة عشرة مشاة العميد الركن اسامة الزبير عن رعايته لبرامج المخيمات الصيفية للمدارس ودعم خطط وبرامج اتحاد الكاراتيه بالولاية.



دور تدريبية للحوكمة والقيادة الاستراتيجية بالنيل الأبيض

ربك:( السوداني)

انطلقت بربك الدورة التدريبية الخاصة بالحوكمة والقيادة الاستراتيجية المؤسسية والتي تنظمها إدارة التخطيط الاستراتيجي بالولاية والتي تستهدف القيادات الإدارية ومديري الادارات المختلفة بجميع مؤسسات الولاية

واكد الوالي المكلف عمر الخليفه عبدالله اهتمام الحكومة بتدريب وتأهيل العاملين بالخدمة المدنية حتى يسهموا في بناء ونهضة الولاية، داعيا للتوسع في برامج ومشروعات التدريب لتشمل قطاعات الشباب والمرأة بجميع محليات الولاية لتفعيل دور الخدمة المدنية. وأضاف المدرب في الدورة عبدالله صالح أبوبكر ان الدورة تناقش خلال ثلاثة أيام عددا من الأوراق العلمية الخاصة ببناء القدرات في الحوكمة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات وتهدف الى تطوير وتنمية القدرات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي لكل الكوادر بمختلف الإدارات القيادية وذلك في إطار التدريب وتدريب المدربين وأكد ان مفهوم الحوكمة يعد احد المرتكزات الاساسية لهذه الدورة في تطوير العمل المؤسسي.



قضية:-

مؤتمر قضايا المزارعين والرعاة هل ينهي الصراعات

ربك: سوسن محمد عثمان

شهدت مناطق عديدة بمحلية السلام بالنيل الأبيض صراعات راح ضحيتها أشخاص سواء كانوا من الرعاة أو المزارعين نتيجة لدخول البهائم في الأراضي الزراعية، ولم تفلح حكومة الولاية بوضع حلول وذلك بتوضيح المسارات والمخارف والمراحيل خاصة بعد انفصال الجنوب وخطوة اتخذتها حكومة الولاية بعقد مؤتمر عله يكون حلا نهائيا لهذه القضية المتأصلة.

تحديد رؤية للتعايش السلمي

أعلن والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبدالله عن مساع لعقد مؤتمر مشترك مابين المزارعين والرعاة لحل مشاكل الأراضي الزراعية بمحلية السلام

وذلك بهدف تحديد رؤية للتعايش السلمي وفض النزاعات و تفعيل القوانين والإجراءات الخاصة بتنظيم وتطوير العلاقة بين الرعاة والمزارعين لتحقيق الاستقرار.

واكد لمواطني منطقة الراوات و المقينص على أهمية تنظيم العلاقة بين الرعاه والمزارعين وفتح المسارات لتوفير المراعي الطبيعية وذلك لمنع الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين ووضع استراتيجية للتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن هنالك مساعٍي بين حكومة السودان ودولة جنوب السودان لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية وذلك في حلحلة القضايا العالقة ما بين الدولتين والتي من بينها حركة الرعاة والمزارعين.

تذليل العقبات

المدير التنفيذي لمحلية السلام الزين فضل المولى أشار إلى الجهود المبذولة من برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود في دعم المجتمعات وتذليل العقبات التي تعترض الإجراءات الفنية والإدارية لتحجير وتقنين المسارات والمراحيل والمخارف الرئيسة والفرعية بمحلية السلام لتسهيل حركة الثروة الحيوانية خاصة في فصل الخريف وذلك لحل قضايا الرعاة والمزارعين بالمحلية.

ممثل الادارة الأهلية بالمنطقة الحاج محمد عقيد أكد على أهمية التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين و على سبل العيش المستدام والاستفادة من الموارد المحلية برضا وقبول والعمل جميعا على تخفيف النزاع بين الرعاة والمزارعين والتأمين على المسارات والمراحيل من أجل تسهيل حركة الثروة الحيوانية وانجاح برامج الزراعة المطرية بصورة توافقية تحفظ الأمن والاستقرار لأبناء المنطقة

توفير مراعي طبيعية

وطالب العمدة النور حماد بفتح المسارات والمراحيل وتوفير مراعي طبيعية للثروة الحيوانية مع إلزام المزارعين بتنفيذ برنامج تقليص المشاريع الزراعية لمصلحة الثروة الحيوانية بالمنطقة.



اجتماعيات:-

*أسرة عبدالله سليمان تشيد بمدرسة ودالمنسي الأساسية بنين بمحلية القرشي وقدم الشكر والتقدير إلى إدارة المدرسة بقيادة الاستاذ طارق بابكر وذلك للنجاح الذي حققه أبناؤها حيث أحرزسليمان عبدالله سليمان الترتيب الاول بالصف الأول وسهى عبدالله سليمان الترتيب الثالث فى الصف الرابع، وتهاني خاصة إلى مديرة مدرسة ودالمنسي الأساس بنات الأستاذة سهام بلة ومزيدًا من النجاح والتفوق.

*أسرة عثمان عبدالكريم بكوستي وبنك فيصل الإسلامي لا تسعهم الفرحة بزواج سارة وساجدة وتتمنى لهما سعادة زوجية سعيدة.

*الدفعة 15ماجستير بجامعة إفريقيا العالمية كلية الإعلام تقدم التهاني للزملاء ريان بكري وريان حافظ ومصطفى عافه ومودة و طه وأبوبكر قمر وهند سهل الحسن بمناسبة نيلهم درجة الماجستير وتتمنى لهم حياة عملية مليئة بالنجاحات.



صورة وتعليق:

هذه الصورة لمستشفى كوستي وتظهر المخلفات الطبية في منظر مؤسف لا يشبه مجتمع كوستي ولا مدينة كوستي التي نالت جائزة أنظف مدينة سابقًا الخطر الأكبر أن هذه المخلفات طبية بها كيماويات يمكن أن تؤثر على المرضى وعلى المواطنين وهنالك ضرورة للتعامل مع هذه النفايات بصورة أكثر علمية أقلها توفير محرقة للتخلص من هذه النفايات السمية.