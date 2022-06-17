الجيش الآن -!

زيارتي لإقليم النيل الأزرق الأيام الماضية أتاحت لي فرصة عظيمة للوقوف على أعمال اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين والتي يشرف عليها الفريق شمس الدين كباشي، ويقوم على تفاصيلها العميد سامي الطيب من الجيش والعقيد مبارك محمد نور من الشرطة، بينما يمثل مفوضية الـ ( ddr )اللواء م عبدالرحيم محمد أحمد.

من خلال بعض الإجابات ومعاينة النفس (الطالع نازل)مع المجموعة المقابلة من ضباط الجيش الشعبي عدت مطمئنًا على الترتيبات الأمنية ومن أنها عملية إن اكتملت بالشكل الجاري سوف تضيف للقوات النظامية ولن تخصم منها.

هناك بعض الحركات عملت على تجنيد عدد كبير من الأفراد بعد الاتفاق ومنحت عائدين الرتب والعلامات العسكرية ولكن-من خلال الترتيب – أغلب من تم تجنيدهم بعد اتفاق جوبا ينسحبون ساعة الجد والاختيار للتدريب في معسكرات القوات النظامية أما فئة الضباط فهي مرتبطة بعدد المجموعات العسكرية للحركات وبعضها قد لا يبلغ نصاب الترتيبات الأمنية من أساسه !

كنت احسب أن المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية مسؤول عن العملية كلها ولكني فوجئت أنه مختص بحركات مسار دارفور فقط بينما هناك جسم منفصل لمسار منفصل لمسار المنطقتين وهذا خطأ كبير أول نتائجه اضطرار السلطة إنشاء مسار ثالث للترتيبات الأمنية خارج مسار دار فور والمنطقتين معًا والسير على هذا المنوال قد يضطرها -أي السلطة -إنشاء مسار منفصل لكل حركة ومنطقة وقبيلة !

لا بد أن يكون هناك جسم أعلى واحد ودائم للترتيبات الأمنية للحركات كلها الموقعة على سلام جوبا والقادمة على الطريق بذات اللوائح والشروط وفق نصوص الاتفاق السياسي.

إن عمل اللجنة الأمنية لمسار المنطقتين مما قد رأيت وتواجد فرقة بقيادة ضابط عظيم و (أركان حربه)بالدمازين جعلني أعود مطمئنًا على البلاد وعلى الجيش في هذه الفترة الانتقالية العصيبة .

إن الحديث عن الجيش لا يعني بالضرورة المكون العسكري والذي سبق أن قلت إن به عوار كبير و(دمامل)تستحق الإزالة من على وجه السلطة والجيش فالمرحلة حرجة ولا تحتمل (عوراء)!

وضع الجيش على رأس السلطة ليس (مثاليًا)ولكنه (استثنائي)في هذه المرحلة الاستثنائية حتى يتسنى للناس اختيار من يمثلهم ولا يمثل بهم.

إن مؤسسة عسكرية تضع على بواباتها عبارة (يمنع الاقتراب والتصوير)لم تؤسس للعمل السياسي، ولكن في ظل الأوضاع الراهنة يجب وضع ذات العبارة على باب السودان الكبير !

أثناء تجوالي في محلية باو بالنيل الأزرق قرأت خبرًا عن استعداد السيد عبدالرحيم دقلو للتنحي عن موقعه الثاني في قيادة قوات الدعم السريع وإن صدق الخبر فهو عزم جيد وسبق أن ناديت مرارًا بفك ارتباط (آل دقلو ) بالدعم السريع، وترك تصريف أمره لقوات الجيش.

الأفضل للسودان وللقوات النظامية وللسيدين محمد حمدان دقلو وشقيقه عبدالرحيم تبعية الدعم السريع بشكل صحيح للجيش وانصرافهما هما للعمل السياسي على أن يكون (السودان أولًا)هو حزبهما للمنافسة على السلطة.