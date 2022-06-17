المريخ ينازل الوادي وعينه على مطاردة الند التقليدي .!

الخرطوم : السوداني

يعود المريخ إلى ساحة التنافس ببطولة الدوري الممتاز وذلك بلقاء الوادي نيالا مساء اليوم ( الجمعة).

ويدخل المريخ المباراة وهو منتشيًا بالانتصار الأخير الذي حققه على ود نوباوي بهدف نظيف والذي رفع رصيد الفريق إلى 42 نقطة.

ويسعى الأحمر لتضييق الخناق على الند التقليدي الهلال وذلك من خلال تحقيق الانتصارات وانتظار فرصة تعثر الند التقليدي في المباريات القادمة وأبرزها مواجهة القمة التي تحدد لها نهاية الشهر الجاري.

وينتظر أن يشرك المدرب التونسي الغرايري في لقاء اليوم ذات التوليفة التي اعتمد عليها في اللقاء الماضي أمام ود نوباوي مع إمكانية إجراء بعض التغييرات الطفيفة على مستوى خط الوسط والمقدمة الهجومية.

ويطمح المدرب التونسي الاستمرار بسكة الانتصارات والتغلب على كافة الظروف المحيطة بالنادي.

يشار إلى أن الأحمر اختتم تحضيراته عصر أمس (الخميس) بملعب وادي النيل وسط اهتمام إداري كبير وحضور للمدير الرياضي عبد الكريم النفطي الذي حرص على متابعة تدريب الفريق وتدوين العديد من الملاحظات الإدارية والفنية بالإضافة إلى حديثه المباشر مع عدد من اللاعبين في إطار التركيز ورفع الروح المعنوية تأهبًا لموقعة اليوم أمام الوادي.