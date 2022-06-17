الحرية والتغيير تطّلع القنصل المصري برؤيتها حول العملية السياسية

الخرطوم: السوداني

التقت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بالحرية والتغيير، أمس، بالقنصل المصري في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، والمسؤولين بالقنصلية. وتم التداول حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي أجازها المجلس المركزي مؤخراً حول العملية السياسية التي تشرف عليها الآلية الثلاثية.

وقالت الحرية والتغيير، إنها تتطلّع للشراكة الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية التي تقوم أهدافها على إنهاء الانقلاب تماماً وإقامة السلطة المدنية الكاملة وفتح الطريق لتحقيق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها في تحقيق الحرية والسلام والعدالة وبناء الديمقراطية الراسخة والمُستدامة.

من جانبه، أكّد سعادة القنصل عدلي، حرص مصر على تحقيق تطلعات الشعب السوداني ودعمها للعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية، مع استعداد مصر للتعاون من أجل نجاح العملية السياسية، وأكد كذلك أن السودانيين المقيمين في مصر محل ترحيب وحفاوة في بلدهم الثاني.

وأوضحت الحرية والتغيير أنها ستواصل لقاءاتها مع بقية البعثات الدبلوماسية لدول الجوار، والدول الصديقة الأفريقية والعربية والآسيوية.