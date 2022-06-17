هشام السوباط يُقرِّر الترشُّح لرئاسة نادي الهلال في الانتخابات القادمة

الخرطوم: السوداني

أعلن رجل الأعمال هشام السوباط، قبل قليل، عن عزمه في الترشُّح رسمياً لرئاسة نادي الهلال في الجمعيّة العُموميّة القادمة.

وقال السوباط: “أستأذنكم شعب الهلال، رؤساء وأعضاء مجالس سابقين، أقطاباً ورموزاً وجماهير، جميعاً في الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الهلال، خلال الجمعيّة العُموميّة المُرتقبة، على أمل أن أظفر بثقة أعضائها المُوقرين والمُحترمين، فإن منحوني هذا الشرف الباذخ، أتعهّد بأن لا ادّخر جهدًا إلا وبذلته لرفعة وسمو هذا الكيان العظيم”.

وأوضح السوباط أنه عكف خلال الفترة السابقة، على دراسة أمر الترشح إلى رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، وأضاف: “بالطبع فإنّ الخطوة ليست بالسُّهولة التي يظنها البعض، فإدارة نادٍ بحجم وقيمة نادي الهلال للتربية، لا يقل شيئًا عن إدارة دولة بمؤسساتها. تريّثت كثيرًا، قبل أن أحسم الأمر، حتى أكمل دراسة كافة جوانبه، وتقييم تجربتي في قيادة لجنة التسيير، وهل هي تُبشِّر وتُحفِّز للدخول في السباق الانتخابي والسعي للظفر بولاية حكم”.

ومضى في القول: “حرصت أيضًا كعادتي على الاستماع إلى عدد مقدر من الأهلة، من باب أن نصف رأيك مع أخيك، كما أنني ظللت أقرأ وأتابع واستمع بتمعُّن، إلى نبض جماهير الهلال الوفيّة والمُخلصة”

وأوضح السوباط أنه قد اختار فريق عمل منسجم ومتناغم من أجل خوض السباق الانتخابي، وقال إن فريقه “ملم جيداً بالأهداف والرؤى والوسائل، وهي بمثابة مزيج بين الخبر والحنكة الإدارية وطموح الشباب الوثّاب الطامح للمجد، فضّلنا أن نبتعد عن المُحاصصات التنظيمية، وركزنا عند الاختيار على من يتمتّع بالقدرة على تنفيذ برنامجنا الانتخابي، وسيتم الإعلان عن القائمة في الساعات القادمة بإذن الله تعالى”.