مزارعو القطاع المطري يحذرون من فشل الموسم الزراعي الصيفي

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري ياسر الصعب، عن تدشين الموسم الزراعي الصيفي 2022 – 2023م، وأعلن في المؤتمر الصحفي لتدشين الموسم الزراعي الصيفي بطيبة برس أمس، أعلن عن انطلاق الجسم الجديد والذي يضم ولايات القطاع الزراعي في كافة ولايات السودان، واعتبر الصعب الموسم الماضي من أسوأ المواسم الزراعية، وقال “حفيت أقدامنا وبح صوتنا من أجل الوصول إلى المسؤولين في الدولة بحثًا عن حلول لمشاكلنا” ومنها سداد مديونية المزارعين العام السابق، منوهًا إلى مواجهتهم تحديات كبيرة منها ارتفاع أسعار الجازولين، وقال كنا نأمل أن تدعم الدولة الوقود الزراعي عقب تحريره، ولكنها فرضت رسومًا ضاعفت من أسعاره فضلًا عن تأخر التمويل للعروة الصيفية، وكشف عن السيولة الأمنية بولاية القضارف إضافة إلى المظاهر السالبة وسطو العصابات على تجمعات المزارعين بمناطق الإنتاج، مؤكدًا وقوع 3 حوادث قتل في القضارف نتيجة انعدام الأمن في مناطق الإنتاج.

من جانبه حذر نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري في السودان غريق كمبال من فشل الموسم الزراعي للعام 2022 – 2023م لعدد من الإشكالات التي تواجه العمل الزراعي، مشيرًا إلى أن المزارعين في وضع لا يحسدون عليه، وحمل بنك السودان المركزي مسؤولية قبض السيولة ومنع البنوك التجارية من تمويل الزراعة من احتياطيها والتي تصل إلى نسبة 22%.

وقال غريق إن إدارة البنك المركزي تحافظ على سعر الدولار بدلًا من تمويل الموسم، وتوقع أزمة حقيقية وفشلًا ذريعًا حال لم يتم فك السيولة وشدد على تقييد البنك المركزي للبنوك في شأن التمويل، لافتًا لضعف رأسمال البنك الزراعي البالغ 2 مليون دولار وقال طالبنا برفع رأس المال ودعم البنك لتقديم تمويل معقول وشكا من ارتفاع أسعار الوقود في الولايات حيث وصل سعر برميل الجاز إلى 165 ألف جنيه ودمغ وثيقة التأمين الزراعي بأنها جبائية ووثيقة إذعان ويدفع لها حوالي 5 مليارات و571 مليون جنيه سنويًا دون فائدة، وأعلن رفضهم للتأمين بصورة قاطعة.

وشكا عضو تجمع مزارعي القطاع المطري موسى عبد الرحيم من عدم توفر سياسات تمويلية واضحة من الدولة تجاه القطاع الزراعي مما تسبب في إعسار عدد كبير من المزارعين، وأكد عدم التحضير للموسم الزراعي حتى الآن، مقرًا بعدم توفر الأسمدة والتقاوي ومدخلات الإنتاج، مطالبًا البنك الزراعي بانتهاج سياسة تمويلية واضحة، مناشدًا البنوك التجارية بتمويل الموسم الزراعي الصيفي